Schokoladen-Hersteller Barry Callebaut schließt Fabrik in Norderstedt Der nach eigenen Angaben weltgrößte Schokoladen-Hersteller Barry Callebaut schließt seine Fabrik in Norderstedt. Das bestätigte das Unternehmen am Montag auf Anfrage. Betroffen seien 48 Vollzeitstellen, sagte eine Sprecherin. Callebaut werde in …