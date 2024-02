Tony Zhao, Geschäftsführer von Infinix, äußerte sich begeistert über die bahnbrechende Ankündigung des neuen Infinix-Flaggschiff-Konzepts für mobile Gaming-Technologie: „Mit dieser elektrisierenden Innovation heben wir das mobile Gaming auf die nächste Stufe und festigen unsere Position als weltweit führender Anbieter von Gaming-Smartphones. Die neueste Technologie von Infinix übertrifft die Konkurrenz, und wir sind begeistert, dieses Konzept der Welt der mobilen Spiele-Enthusiasten auf dem ShowStoppers MWC zu präsentieren. Das Spiel beginnt!"

Setzt neue Maßstäbe

Infinix ist stolz darauf, mit 2.215.639 Punkten im AnTuTu-Benchmark branchenführend zu sein und damit seine Position als führendes Smartphone in der mobilen Spieleindustrie in Bezug auf die Rechenleistung zu festigen. Diese bemerkenswerte Leistung wird durch die Nutzung der immensen Leistung des MediaTek Dimensity 9300-Chipsatzes möglich gemacht. Dank der All-Big-Core-CPU und des leistungsstarken Grafikprozessors können die Nutzer nahtloses Multitasking, flüssiges Gameplay und fesselnde Spielerlebnisse mit überlegener Grafikwiedergabe erwarten. In Kombination mit den Pixelworks Grafikprozessoren garantiert Infinix ein visuell fesselndes Spielerlebnis mit hohen Bildwiederholraten von bis zu 180Hz bei FHD+ Auflösung und 144Hz bei WQHD+ Auflösung und erfüllt damit die Anforderungen an eine außergewöhnliche Displayleistung in Smartphones.