BARCELONA, Spanien, 26. Februar 2024 /PRNewswire/ -- 5GtoB bezieht sich auf die Integration von 5G in zahlreiche Branchen, um deren digitale und intelligente Transformation zu ermöglichen und zu unterstützen. Laut GSMA werden 5G-Technologien bis 2030 einen Mehrwert von fast 1 Billion US-Dollar für die Weltwirtschaft schaffen, wovon alle Branchen profitieren werden. Um diese enormen Marktchancen zu nutzen, müssen alle Beteiligten überlegen, wie sie den Aufbau privater Netze vertiefen, eine schnellere Replikation der Netzkapazitäten in allen Industrieszenarien realisieren und mehr 5G-Möglichkeiten freisetzen können. Vor diesem Hintergrund bietet Huawei die MEC to X-Lösung an, die auf Versuchsballon-Lösung basiert, um private Netze im lokalen Bereich, im Weitverkehrsbereich und domänenübergreifend aufzubauen. Diese Lösung ist in der Lage, eine Vielzahl von Branchen zu unterstützen, ihre digitale Transformation zu leiten und 5GtoB zum Geschäftserfolg zu verhelfen.

Aufbau des Netzes: PNI-NPN ist zu einem Konsens in der Branche geworden

Die Lösung, die das Konzept des integrierten nicht-öffentlichen öffentlichen Netzwerks (PNI-NPN) unterstützt, wurde bereits in mehr als 40 Branchen in über 200 Städten eingesetzt. Es gibt bereits über 20.000 private 5G-Netzprojekte, die mehr als 30 % zum Wachstum der wichtigsten Einnahmekanäle der Betreiber beitragen.

2023 begann Huawei mit der Optimierung der Lösung unter verschiedenen Aspekten, um Service-Lücken zu schließen und ein verwaltbares, kontrollierbares und nachvollziehbares „sicheres Büronetzwerk" aufzubauen. So bemüht sich Huawei beispielsweise verstärkt um eine vereinfachte Netzwerkbereitstellung und stellt eine intensive Betriebs- und Verwaltungsplattform für private Campusnetzwerke bereit, um Benutzerdaten zentral zu verwalten, Servicedaten bereitzustellen und Netzwerkbetrieb und -verwaltung zu organisieren. Es wurden auch mehr MEC-Standorte in den Edge-Netzwerken von Unternehmensniederlassungen eingerichtet, sodass Benutzer in Szenarien mit mehreren Standorten auf das nächstgelegene Campus-Netzwerk zugreifen können, wodurch Datenumwege reduziert werden. Darüber hinaus wird die Sicherheitsfunktion für den 5G-Terminalzugang besser unterstützt, die eine Whitelist-basierte Kontrolle, die Abschaltung des Terminals bei Ausnahmen und die Verfolgung des Intranet-Verhaltens ermöglicht.