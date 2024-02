ROUNDUP Hamas-Chef bespricht 'neueste Entwicklungen in Gaza' mit Katars Emir Der katarische Emir Tamim bin Hamad al-Thani hat sich mit Hamas-Chef Ismail Hanija getroffen. Während des Treffens am Montag in der katarischen Hauptstadt Doha ging es um die "neuesten Entwicklungen im Gazastreifen" und die aktuellen Bemühungen …