KORREKTUR Firma Barry Callebaut will Fabrik in Norderstedt schließen Der nach eigenen Angaben weltgrößte Schokoladen-Hersteller Barry Callebaut plant seine Fabrik in Norderstedt zu schließen. Das teilte das Unternehmen am Montag auf Anfrage mit. Es fänden jetzt Gespräche mit dem Betriebsrat statt. Betroffen wären, …