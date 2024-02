S.E. Saad Sherida Al-Kaabi, Staatsminister für Energiefragen, Präsident und Geschäftsführer von QatarEnergy, gab dies heute auf einer Pressekonferenz in der Zentrale von QatarEnergy in Doha bekannt.

DOHA, Katar, 26. Februar 2024 /PRNewswire/ -- QatarEnergy hat bekannt gegeben, dass es mit einem neuen LNG-Erweiterungsprojekt, dem ‚North-Field-West'-Projekt, fortfährt, um die LNG-Produktionskapazität des Staates Katar noch vor Ende dieses Jahrzehnts auf 142 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) zu erhöhen, was einer Steigerung von fast 85 % gegenüber dem derzeitigen Produktionsniveau entspricht.

In seiner Rede auf der Pressekonferenz gab S.E. Minister Al-Kaabi bekannt, dass umfangreiche Erkundungsbohrungen und Tests bestätigt haben, dass sich die produktiven Schichten des riesigen Nordfeldes von Katar nach Westen hin ausdehnen, was die Entwicklung eines neuen LNG-Produktionsprojekts in Ras Laffan ermöglicht.

S.E. der Minister sagte dazu: „QatarEnergy hat seine Anstrengungen und seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, festzustellen, wie weit westlich sich die produktiven Schichten des Nordfeldes erstrecken, um das Produktionspotenzial aus diesen Gebieten zu bewerten. Wir haben die geologischen und technischen Studien fortgesetzt und eine Reihe von Erkundungsbohrungen in diesem Gebiet niedergebracht. Ich freue mich, heute bekannt geben zu können, dass diese großen Anstrengungen, Gott sei Dank, durch technische Tests der Erkundungsbohrungen die Ausdehnung der produktiven Schichten des Nordfeldes weiter nach Westen bestätigt haben, was bedeutet, dass aus diesem neuen Bereich erhebliche zusätzliche Gasmengen gefördert werden können."

S.E. Minister Al-Kaabi gab auch das Vorhandensein enormer zusätzlicher Gasmengen im Nordfeld bekannt, die auf 240 Billionen Kubikfuß geschätzt werden, wodurch sich die Gasreserven des Staates Katar von 1.760 auf über 2.000 Billionen Kubikfuß und die Kondensatreserven von 70 auf über 80 Milliarden Barrel erhöhen, zusätzlich zu großen Mengen an verflüssigtem Erdölgas, Ethan und Helium.

S.E. der Minister sagte: „Dies sind sehr wichtige Ergebnisse von großer Tragweite, die Katars Gasindustrie zu neuen Horizonten führen werden, da sie es uns ermöglichen werden, mit der Entwicklung eines neuen LNG-Projekts im westlichen Sektor des Nordfelds mit einer Produktionskapazität von etwa 16 MTPA zu beginnen. Damit wird die gesamte LNG-Produktion des Staates Katar etwa 142 MTPA erreichen, wenn diese neue Erweiterung vor Ende dieses Jahrzehnts abgeschlossen ist. Dies entspricht einer Steigerung von fast 85 % gegenüber dem derzeitigen Produktionsniveau. Mit der Fertigstellung dieses Projekts wird die gesamte Kohlenwasserstoffproduktion des Staates Katar 7,25 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag überschreiten."

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/se-minister-al-kaabi-kundigt-erhohung-der-katarischen-lng-produktionskapazitat-auf-142-mtpa-bis-ende-2030-an-302071331.html