Rubik KI-Kopfhörerlösung

ThunderSoft hat den Rubik LLM in die Ohrhörer integriert, so dass die Benutzer vom natürlichen Sprachverständnis, dem Multi-Turn-Chat und der Inhaltserstellung profitieren können. Diese Integration ermöglicht eine KI-gestützte Sprachunterstützung, die die Effizienz für die Nutzer erhöht. Der Rubik LLM hat, wenn er durch Cloud-basierte Modelle optimiert wurde, eine beeindruckende Leistung in Ohrhörern gezeigt.

Rubik KI-PC-Lösung

Da Qualcomm, Intel und AMD PC-Chips mit höherer Rechenleistung auf den Markt bringen, ist die Hardwaregrundlage für KI-PCs bereit. Daher werden Systemleistung und reibungslose Softwareanwendungen zu einem immer wichtigeren Schlachtfeld für OEMs, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Mit optimierten Modellgrößen auf dem Gerät, plattformübergreifenden Fähigkeiten, der vorintegrierten Programmierhilfe Rubik Studio und anderen LLM-Anwendungen auf dem Gerät ermöglicht die Rubik KI-PC-Lösung OEMs die schnelle Markteinführung von AI PCs mit umfassenden Funktionen und überlegener Leistung.

Rubik AR-Assistent-Lösung

AR-Brillen sind hervorragende Hardwareträger für multimodale Modelle, die mit reichhaltiger Peripherie wie Kameras, Displays, Mikrofonen und verschiedenen Sensoren ausgestattet sind und die Wahrnehmung und Darstellung multidimensionaler Daten ermöglichen. ThunderSoft integriert ein Sichtmodell, ein Sprachmodell und ein Sprachmodell mit einer AR-Brille, um einen personalisierten, intelligenten AR-Assistenten zu erstellen, der im Verkauf, im Tourismus, im Sport und in anderen Bereichen eingesetzt werden kann.

Mit seiner bewährten Expertise in der Bereitstellung von Smart-Device-Lösungen und Anpassungsdiensten ist ThunderSoft in der Lage, eine tiefgreifende Anpassung des Betriebssystems zu erreichen, den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Edge-Computing- und Cloud-Computing-Technologien in einer Vielzahl von Szenarien zu beschleunigen und Innovationen bei Smart Devices zu ermöglichen.

