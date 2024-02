Wohin die Reise der Notenbanken geht, ist klar. Wann der Startschuss fällt, und wie hoch das Tempo sein wird noch nicht. Anleger, die sich die höheren Zinsen noch sichern wollen, strömen in Fixed Income-Produkte, in Staats- und Unternehmensanleihen – in der Hoffnung, dass die Zentralbanken bald mit ihrem Zinssenkungszyklus beginnen werden.

Anleger setzen bereits seit Jahresbeginn 2023 auf fallende Zinsen, es dauerte jedoch noch bis zum Oktober letzten Jahres, bevor Bewegung in die Zinskurve kam. Inzwischen sind sowohl die Renditen am kurzen als auch am langen Ende der Zinskurve deutlich gesunken. Zehnjährige Bundesanleihen notieren derzeit bei rund 2,3 Prozent und damit bereits unter dem Höchststand von rund 3 Prozent im Oktober 2023. Auch US-Staatsanleihen rentieren mittlerweile wieder mit 3,9 Prozent deutlich unter dem Oktober-Hoch von 5 Prozent. Wie die Fondsmanager-Umfrage der Bank of America im Januar zeigt, sind Investoren weiterhin davon überzeugt, dass die Renditen fallen und die Kurse steigen: Long Fixed Income-Investments bleiben daher 2024 eine der beliebtesten Strategien. Anleger, die in langfristige, festverzinsliche Wertpapiere investieren, profitieren so von den regelmäßigen Zinszahlungen und der Rückzahlung des Nominalwerts am Ende der Laufzeit.