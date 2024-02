MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Taurus:

"Manche erstaunt die Unbeirrtheit, mit der Scholz glaubt, die nächste Bundestagswahl gewinnen zu können. Doch verfolgt er seit zwei Jahren einen Plan: Er will als der "besonnene" Kanzler wiedergewählt werden, der das Land aus dem Krieg heraushielt. Auch deshalb sagt der Nein zum Taurus. Und richtig ist ja, dass die Lieferung der Marschflugkörper heikel ist. Besser wäre es gewesen, wenn alle Ukrainer-Unterstützerländer ihre Munitionsproduktion rechtzeitig hochgefahren hätten. Was Scholz und seine SPD verschweigen: Indem sie seit Kriegsbeginn Putins Atomdrohungen aufgegriffen, verstärkt und in die Gesellschaft hineingetragen haben, sorgten sie selbst dafür, dass Russlands hybrider Krieg gegen Europa, sein Versuch, es durch Drohungen gefügig zu machen, funktioniert hat. Wer soll den nach Land dürstenden Diktator, bestärkt durch diesen Erfolg, jetzt noch davon abhalten, auch in Moldau oder im Baltikum zu zündeln?"/DP/jha