ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Nato-Beitritt Schwedens:

"Dass mit der Türkei und zuletzt Ungarn zwei Bündnis-Mitglieder die Aufnahme trotz der russischen Drohkulisse verzögerten, hat erneut gezeigt, dass es mit der Wertegemeinschaft Nato nicht allzu weit her ist. Beiden war vorerst doch politisches Kalkül wichtiger - bei der Türkei ging es um die Lieferung von US-Kampfjets und um kurdische Extremisten in Schweden, bei Ungarn um Stockholms Kritik an Rechtsstaatlichkeits-Verstößen und die Selbstherrlichkeit von Ministerpräsident Viktor Orbán als Enfant terrible von Nato und EU. Letztlich hat der Zusammenhalt aber eben doch gewonnen. Statt sich an Werten zu verheben, die jedes Land unterschiedlich interpretiert, kann die Nato auch einfach tun, wozu sie gegründet wurde: ihre Mitglieder vor Angriffen schützen. Wenn sie das gemeinsam schafft, ist schon viel erreicht."/DP/jha