Die Analyse zeigt, dass die besten KI-Talente sehr mobil sind, dass kleine Unternehmen die Einstellungsbemühungen der großen Unternehmen übertreffen, dass der Gesundheitssektor bei der Gewinnung von KI-Talenten alle anderen Branchen übertrifft und vieles mehr

LONDON, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Zeki Research, eine in Großbritannien ansässige Talent-Intelligence-Plattform, die Informationen über Spitzenkräfte in Wissenschaft und Technik liefert, veröffentlichte einen Zeki Horizon Report: The State of AI Talent 2024 today.