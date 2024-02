Die Preise in Japan sind im Januar gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent gestiegen. Die Inflationsdaten nähren die Spekulationen, die Bank of Japan könne bereits im März ein Ende der negativen Zinspolitik verkünden. Ein anhaltender Inflationsdruck in Japan ist aber auch eine gute Nachricht für ein Land, das seit langer Zeit versucht, der Deflation zu entkommen. Ob März oder April – die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan schon bald die erste Zinsanhebung seit 2007 verkünden wird, ist mit den Zahlen in jedem Fall gestiegen.

Der Bitcoin steigt kurzzeitig über 57.000 Dollar. Die Digitalwährung wird getrieben von neuen ETF-Käufen sowie dem Zukauf neuer Bitcoins durch MicroStrategy. Außerdem steigert die mögliche baldige Zulassung von Ethereum-Spot-ETFs die Fantasie der Anleger. Die Bullen zeigen keine Schwäche, auch weil das Datum des nächsten Bitcoin-Halvings immer näher rückt.

In der Vergangenheit war die Bitcoin-Performance in der Regel allerdings schwach, wenn die Inflation stieg. So könnte eine Beschleunigung in den Zahlen am Donnerstag die Rally etwas aus dem Tritt bringen. Der von vielen erwartete Rücksetzer nach der jüngsten Rally über 50.000 Dollar ist aber bislang ausgeblieben und so bleibt vielen Anlegern im Moment nichts anderes übrig, als in steigende Preise hineinzukaufen, um den Zug nicht zu verpassen.

