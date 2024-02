NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für FMC von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Alles in allem sei 2023 zwar kein brillantes Jahr für den Dialysespezialisten gewesen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate seien jedoch weitaus besser ausgefallen, als ursprünglich vom Konzern prognostiziert. Zudem habe das Management im Rahmen der Umstrukturierung wichtige Schritte unternommen. Die Expertin zeigte sich daher über den Kursverfall nach der Zahlenvorlage überrascht und erklärte, die FMC-Aktie sei kurzfristig aus taktischen Gründen durchaus einen Kauf wert./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 16:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 36,30EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 08:39 Uhr) gehandelt.