Die Zahlen zum ersten Quartal 2023/24 vom 14. Februar 2024 waren für die ThyssenKrupp-Aktionäre eine herbe Enttäuschung. Dabei missfiel ihnen auch der Ausblick. In den folgenden Tagen reagierte der Aktienkurs entsprechend schwach. In der Spitze verlor die Aktie fast 22 Prozent und konnte sich schließlich am gestrigen Handelstag etwas stabilisieren. Erst an der Unterstützung bei 4,29 Euro drehte der Aktienkurs ins Plus. Weitere Abschreibungen auf das Stahlgeschäft aufgrund gestiegener Zinsen und die damit verbundenen höheren Kapitalkosten waren mitverantwortlich für die schlechten Zahlen. ThyssenKrupp meldete einen Nettoverlust von 314 Millionen Euro nach einem Gewinn von 75 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch der Umsatz ging aufgrund der geringeren Nachfrage und des niedrigeren Preisniveaus zurück.

