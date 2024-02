Toronto, Ontario, 27. Februar 2024 / IRW-Press / – SolarBank Corporation (Cboe CA: SUNN; OTC: SUUNF; FWB: GY2) („SolarBank“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Chelsea L. Nickles als eine unabhängige Direktorin in sein Board of Directors aufgenommen hat.

Frau Nickles ist Expertin für erneuerbare Energien mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Gestaltung einer Netto-Null-Welt. In den letzten zehn Jahren hat sich Frau Nickles auf die Entwicklung von Offshore-Windprojekten in verschiedenen Ländern mit Ørsted (Örsted), dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Offshore-Windkraft, konzentriert. Frau Nickels ist derzeit Direktorin bei Ørsted (Örsted) und fungiert außerdem als Direktorin für mehrere Offshore-Windkraftunternehmen, deren Erfolg sie mitbestimmt. Vor ihrer Tätigkeit bei Ørsted (Örsted) arbeitete Frau Nickles als Anwältin in der Gruppe Projekte, Energie, natürliche Ressourcen und Infrastruktur bei Allen & Overy LLP in London (England). Frau Nickles hat einen Bachelor of Arts (mit Auszeichnung) von der Acadia University und erhielt 2009 ihren Doktortitel in Rechtswissenschaften von der University of Calgary.

Dr. Richard Lu, President und CEO von SolarBank, sagt dazu: „Ich freue mich sehr, dass Chelsea sich bereit erklärt hat, dem Board als drittes unabhängiges Mitglied beizutreten. Ihre Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien und ihr internationaler Hintergrund sind Schlüsselqualifikationen, die SolarBank beim weiteren Ausbau seines Geschäfts helfen werden. Der Zugang zu Fachwissen über Windprojekte und ihr Standort in Übersee eröffnen SolarBank neue Möglichkeiten.“

Über SolarBank Corporation

SolarBank Corporation ist ein unabhängiger Entwickler und Eigentümer von Projekten für erneuerbare und saubere Energien und konzentriert sich auf dezentrale und kommunale Solarprojekte in Kanada und den USA. Das Unternehmen entwickelt Solarprojekte, mit denen Strom an Versorgungsunternehmen sowie an gewerbliche, industrielle, kommunale und private Abnehmer verkauft wird. Das Unternehmen maximiert die Renditen über ein vielfältiges Portfolio von Projekten in mehreren führenden Solarenergiemärkten, unter anderem Projekte mit Versorgungsunternehmen, Netzbetreibern (Host-Off-Taker) sowie kommunalen Solaranlagen und virtuellen Net-Metering-Projekten. Das Unternehmen verfügt über eine potenzielle Entwicklungspipeline von mehr als einem Gigawatt und entwickelt Projekte mit erneuerbaren und sauberen Energien mit einer Gesamtleistung von über 70 Megawatt. Für weitere Informationen über SolarBank besuchen Sie bitte www.solarbankcorp.com.