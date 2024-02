Wann der KI-Hype endet

von Torsten Ewert

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

der Chefredakteur des Handelsblatts, Sebastian Matthes, antwortete neulich auf die Frage, welche Folgen die Künstliche Intelligenz für die Arbeit seiner Redaktion haben wird, das er zwar erwarte, dass „ein großer Teil der Arbeit, die heute in Redaktionen anfällt, zumindest teilweise automatisiert“ wird (vor allem PC-Routinetätigkeiten), aber er sei sich sicher, so Matthes weiter, dass ChatGPT und Co. „die eigentliche journalistische Arbeit nicht so bald übernehmen können, wenn überhaupt“. Zudem „stehen die meisten Anwendungen noch ziemlich am Anfang“.

Mehr Frust als Lust durch KI

Nun ist Matthes genauso parteiisch, wie ich es bin. Weder er noch seine Leute wollen ihre Jobs an eine KI verlieren; wir bei Stockstreet auch nicht. Aber hey – wie cool wäre es denn, wenn wir bis dahin wenigstens brauchbare Hilfen von ChatGPT bekommen könnten! Ich bin mir sicher, dass die Handelsblatt-Redaktion das Programm umfassend getestet hat – umfassender als ich. Und ich bin nicht nur ernüchtert, sondern regelrecht enttäuscht.