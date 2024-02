Am Dienstag übersprang der Bitcoin zum ersten Mal seit Ende 2021 wieder die Marke von 57.000 Dollar. Das ist nicht mehr allzu weit vom bisherigen Allzeithoch des Bitcoin entfernt, das bei rund 69.000 US-Dollar liegt.

Laut CoinMarketCap liegt die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen derzeit bei 2,13 Billionen US-Dollar (09:47 Uhr). Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es knapp drei Billionen US-Dollar.

Allein Bitcoin, die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt, kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 1,11 Billionen US-Dollar.

Trotz des jüngsten Bitcoin-Booms ist der Kryptomarkt im Vergleich zu anderen Anlageklassen noch relativ klein. So betrug der Wert des weltweiten Aktienbestands laut Statista Ende 2022 rund 101,4 Billionen US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

