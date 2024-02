NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Die am Vorabend nach Börsenschluss gemeldeten Kapitalausschüttungen an die Aktionäre dürften vom Markt sehr gut aufgenommen werden, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dasselbe gelte wohl aber nicht für die Ergebnisse des vierten Quartals, die der Rückversicherer an diesem Morgen meldete, ergänzte er. Das Nettoergebnis etwa habe zwar die Konsensschätzung getroffen und sogar zehn Prozent über der Unternehmensprognose gelegen, doch sei der Grund dafür eine positive Steuerquote./ck/gl

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 423,5EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 09:39 Uhr) gehandelt.



