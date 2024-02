In unserem heutigen Interview haben wir das Vergnügen, mit Timo Specht zu sprechen, dem Gründer der Specht GmbH in München, einem bekannten Unternehmen im Bereich SEO und SEA. Timo und sein Team haben sich durch ihre innovative Herangehensweise an Suchmaschinenoptimierung und ihr Engagement für Kunden aus verschiedenen Branchen einen Namen gemacht. Wir haben mit ihm über die Herausforderungen und Chancen gesprochen, die die Digitalisierung für Finanzunternehmen mit sich bringt, und erfahren, wie die Online-Marketing-Experten der Specht GmbH auch in dieser Branche SEO-Erfolge feiern.

Hallo Timo. Schön, dass Du heute da bist. Stellst du dich kurz unseren Lesern vor?

Timo Specht: Hallo und danke für die Einladung. Ich bin Timo Specht, Gründer und Geschäftsführer der Specht GmbH in München. Mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich SEO & SEA helfen wir Unternehmen dabei, für relevante Suchanfragen bei Google gute Platzierungen zu erzielen. Mittlerweile blicken wir auf über 500 erfolgreiche Projekte zurück und sind stolz darauf, signifikante Verbesserungen für namhafte Kunden erzielt zu haben.

Unser Ansatz ist dabei ganz einfach: SEO so umzusetzen, als wäre es unsere eigene Domain! Dazu gehört eine klare, schrittweise Strategie, die nachhaltiges Wachstum und mehr Sichtbarkeit verspricht.

Die Finanzbranche galt lange Zeit als tradiert und nicht sonderlich aufgeschlossen gegenüber Neuerungen. Dies hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich gewandelt. Welche besonderen Herausforderungen siehst du bei der Finanzbranche hinsichtlich SEO?

Timo Specht: Die Finanzbranche hat sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Zwar gibt es auch heute noch mehr oder weniger tradierte Banken, aber die meisten Marktteilnehmer haben die Digitalisierung angenommen. Zusätzlich sind mit den FinTechs viele neue Player auf den Markt gekommen, die sehr digitalaffin agieren.

Die Branche insgesamt steht dabei vor speziellen SEO-Herausforderungen. Diese reichen von der Einhaltung strikter regulatorischer Vorgaben bis hin zur Notwendigkeit, komplexe Finanzprodukte verständlich und zugänglich zu machen. Dazu kommt, dass Finanzanbieter in den sensiblen Bereich der YMYL-Themen („Your Money, Your Life“) gehören. Das bedeutet: Falsche oder schlechte Inhalte können hier bei Nutzern potenziell hohe Schäden verursachen.