Aktienmärkte: Profis verkaufen Nvidia-Hype, Privatanleger kaufen!

Daten von Goldman Sachs zeigen, dass Profi-Investoren (Hedgefonds) in den KI-Hype nach den Zahlen von Nvidia hinein verkaufen, während Privatanleger kaufen und damit die US-Aktienmärkte stützen. Der Wettkampf zwischen Hedgefonds und Privat-Zockern wird sichtbar vor allem bei der Nvidia-Aktie: diese eröffnete zuletzt - getrieben durch Call-Optionen - mit einem Gap nach oben, um dann zum Handelsende wieder fast die kompletten Gewinne abzugeben. Bislang verhindert der KI-Hype das saisonale Muster der US-Aktienmärkte in Wahl-Jahren: nämlich eine Schwäche in der zweiten Februar-Hälfte und im März. Wie lange kann der KI-Hype verhindern, dass die Märkte die viel geringeren Aussichten auf Zinssenkungen einpreisen müssen? Im Fokus dabei besonders die Inflations-Daten am Donnerstag (PCE-Inflation)..

