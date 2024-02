WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2023 haben rund 5 970 landwirtschaftliche Betriebe in

Deutschland insgesamt 3,9 Millionen Tonnen Gemüse geerntet. Das waren gut 4 %

mehr als im Jahr 2022 und 2 % mehr als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2022.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurden die

Anbauflächen für Gemüse gegenüber 2022 um 3 % auf 122 800 Hektar reduziert. Das

waren 4 % weniger als im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2022.



15 % der gesamten Gemüseanbaufläche wurden ökologisch bewirtschaftet





Ökologisch wirtschaftende Betriebe erzeugten auf gut 18 400 Hektar insgesamt 480000 Tonnen Gemüse. Das entspricht 15 % der gesamten Gemüseanbaufläche und 12 %der gesamten Ernte. Gegenüber 2022 stieg die ökologisch bewirtschafteteAnbaufläche um 3 % und die zugehörige Erntemenge um 11 %. Im Vergleich zumDurchschnitt der Jahre 2017 bis 2022 zeigte sich eine Steigerung bei derökologischen Anbaufläche für Gemüse um 15 % und bei der Erntemenge um 25 %. Diedeutlichere Steigerung der Erntemenge ist auch darauf zurückzuführen, dassvorwiegend der Anbau von Gemüsearten mit einem hohen Gewicht pro Flächeneinheitwie Rote Rüben, Zwiebeln, Zucchini und Möhren beziehungsweise Karottenausgeweitet wurde.Erntemenge von Karotten um 2 % gestiegen, Speisezwiebeln mit größter Erntemengeseit 2012Die größte Erntemenge in Deutschland erzielten die Gemüseanbaubetriebe im Jahr2023 wie in den Vorjahren mit dem Anbau von Möhren beziehungsweise Karotten mitgut 796 700 Tonnen (+ 2 % gegenüber dem Vorjahr). Die Gemüseart mit derzweitgrößten Erntemenge war wieder die Speisezwiebel. Mit 666 300 Tonnen (+15 %gegenüber 2022) wurde die größte Erntemenge seit dem Jahr 2012 eingefahren. Andritter Stelle stand trotz weiter sinkender Anbaufläche der Weißkohl mit 398 500Tonnen (+4 %), gefolgt von Einlegegurken mit 193 700 Tonnen (+15 %) und Eissalatmit 121 200 Tonnen (-13 %).Im Hinblick auf die gesamte Gemüseanbaufläche im Freiland (121 500 Hektar) warder in Deutschland sehr beliebte Spargel mit knapp 23 900 Hektar (-5 % gegenüber2022), davon 20 400 Hektar ertragsfähige Fläche (-4 %) wieder die beliebtesteGemüsekultur. An zweiter Stelle lagen wie 2022 Speisezwiebeln mit 15 100 Hektar(+0,1 %) und an dritter Stelle Karotten auf einer Fläche von 13 500 Hektar.Danach folgten Weißkohl und Speisekürbisse mit jeweils 5 300 Hektar (-2 % bzw.+10 %) und Buschbohnen mit 4 400 Hektar (-1 %).Salatanbau auf dem niedrigsten Niveau seit 2012, Speisekürbisse 2023 mitSpitzenwertenDer Anbau nahezu aller Salatarten wurde in den letzten Jahren in Deutschlandimmer weiter reduziert und hat inzwischen mit einer Anbaufläche von 12 600