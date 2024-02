WIESBADEN (ots) - Onlineshopping wird in Deutschland längst nicht nur für

Kleidung oder Medien genutzt, sondern auch für Waren des täglichen Bedarfs. Im

Jahr 2023 gab knapp ein Viertel (23 %) der 16- bis 74-Jährigen an, in den

letzten drei Monaten solche Güter wie Lebensmittel, Waschmittel oder Kosmetika

online gekauft zu haben. Am gängigsten sind allerdings nach wie vor Kleidung und

Sportartikel: 51 % kauften sie im Internet, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Auch Bücher, Zeitschriften und Zeitungen (21 %),

Arzneimittel (18 %) sowie Möbel, Heimzubehör und Gartenartikel (16 %) werden

nicht selten online gekauft.



Onlineshopping ist hierzulande inzwischen zunehmend verbreitet: Gut 82 % der

Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren gaben 2023 an, in der Vergangenheit

schon einmal etwas im Internet gekauft zu haben. Das waren etwas mehr als zwei

Jahre zuvor, als der Anteil noch bei 80 % lag. Vor allem in der Altersgruppe der

65- bis 74-Jährigen haben Onlinekäufe an Beliebtheit gewonnen: Hier stieg der

Anteil derer, die online eingekauft hatten, von knapp 55 % im Jahr 2021 auf

knapp 62 % zwei Jahre später.









Auch in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) wird inzwischen

verbreitet im Internet eingekauft: 2023 haben EU-weit drei Viertel (75 %) der

16- bis 74-Jährigen angegeben, schon einmal online eingekauft zu haben.

Besonders verbreitet waren Onlinekäufe in den Niederlanden (95 %), Dänemark (94

%) und Schweden (91 %). Am seltensten wurde in Bulgarien (57 %), Zypern (58 %)

und Portugal (61 %) im Internet eingekauft. Deutschland lag im EU-Ranking auf

Platz 8.



Methodische Hinweise:



Die Ergebnisse basieren auf der Erhebung zur Nutzung von Informations- und

Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten. Ab dem Erhebungsjahr

2021 ist diese Erhebung als Unterstichprobe in den Mikrozensus integriert.

Aufgrund der damit verbundenen methodischen Änderungen ist ein Vergleich der

Ergebnisse ab dem Erhebungsjahr 2021 mit den Vorjahren nur sehr eingeschränkt

möglich (Zeitreihenbruch).



Die Ergebnisse für die EU-Staaten basieren ebenfalls auf der Erhebung zur

Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten

Haushalten. Weitere Informationen liefert der entsprechende Webartikel im

Themenbereich "Europa in Zahlen".



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse der IKT-Erhebung sowie methodische Erläuterungen und

Publikationen sind auf der Themenseite IT-Nutzung verfügbar.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



