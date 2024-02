HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat L'Oreal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 436 auf 530 Euro angehoben. Der Kosmetikkonzern dürfte von 2025 bis 2030 den Umsatz aus eigener Kraft um durchschnittlich 6,7 Prozent pro Jahr steigern, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies wäre das höchste Wachstum unter den von ihm beobachteten Haushalts- und Körperpflegeprodukte-Herstellern. Das Unternehmen sei attraktiv positioniert und erziele die Hälfte seines Umsatzes in schnell wachsenden Produktkategorien./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 17:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 450EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 10:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fulvio Cazzol

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 530

Kursziel alt: 436

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m