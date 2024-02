AKTIE IM FOKUS Dürr-Kurs pendelt sich im Plus ein - Erholung von 20-Euro-Marke Die Aktien von Dürr haben am Dienstag nach zunächst schwächerem Start klar den Dreh ins Plus geschafft. Nachdem sie zum Auftakt noch knapp unter die 20-Euro-Marke gefallen waren, standen sie zuletzt mit 3,9 Prozent im Plus bei 20,84 Euro. …