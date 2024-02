Neu-Isenburg (ots) - Obwohl die überwältigende Mehrheit der deutschen

Unternehmen ihre indirekte Beschaffung inzwischen digitalisiert hat, sehen die

zuständigen Einkaufsmanager in dem Prozess noch Schwachstellen. Das belegt eine

Befragung des Corporate-Payment-Experten AirPlus von 534

Einkaufsverantwortlichen in neun europäischen Ländern (Belgien, Deutschland,

Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich und

Schweiz). In Deutschland nahmen 102 Einkaufsprofis an der Befragung teil.



Unter indirekter Beschaffung versteht man die Aufwendungen für Dienstleistungen

und Güter, die für den laufenden Geschäftsbetrieb benötigt werden und nicht

direkt in den Wertschöpfungsprozess des Unternehmens einfließen - etwa für

Marketing, IT, Telekommunikation, Logistik oder Gebäudemanagement. Die Befragung

von AirPlus deckt dabei Licht und Schatten auf.









Nahezu alle der befragten deutschen Unternehmen (98 Prozent) gaben an, ihre

Beschaffungsprozesse inzwischen mit einer Softwarelösung (E-Procurement)

digitalisiert zu haben. Damit ist Deutschland in puncto Digitalisierung der

Spitzenreiter in Europa (Durchschnitt: 80 Prozent).



Am häufigsten kommen dabei selbst entwickelte Lösungen zum Einsatz (von 19

Prozent genannt), dicht gefolgt von IBM Procure und

17 Prozent) und Coupa (6 Prozent).



Bei rund der Hälfte der Unternehmen (49 Prozent) gibt es ein standardisiertes

Verfahren für die indirekte Beschaffung - hier hinkt Deutschland dem

europäischen Durchschnitt von 64 Prozent hinterher. Allerdings planen 38 Prozent

der befragten deutschen Unternehmen derzeit, ein solches Verfahren einzuführen.



Rechnungskontrolle und Bezahlung stellen Einkaufsprofis vor Herausforderungen



Die Einkaufspolitik ihres Unternehmens hinsichtlich des

Purchase-to-pay-Prozesses ist für die meisten Befragten noch

verbesserungswürdig. Ganz besonders bei der Kontrolle der Rechnungen sehen die

Einkaufsprofis Ineffizienzen (von 63 Prozent genannt), aber auch bei der

Bezahlung (48 Prozent) sowie der Bestellung (35 Prozent). Lediglich 11 Prozent

der Befragten sind mit dem Prozess zufrieden.



Die Frage nach den üblichen Bezahlmethoden bei der indirekten Beschaffung zeigt

ein gemischtes Bild: Am häufigsten kommen virtuelle Kreditkarten zum Einsatz (48

Prozent), gefolgt von physischen Kreditkarten und Überweisungen (jeweils 42

Prozent). Mehr als ein Drittel der Befragten (39 Prozent) gab zudem an, dass

Mitarbeiter in ihrem Unternehmen bei der Bezahlung privat in Vorlage gingen und Seite 2 ► Seite 1 von 2

