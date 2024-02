Bielefeld (ots) - Das internationale SAP-Beratungshaus NTT DATA Business

Solutions stellt auf der LogiMAT 2024 seine neuen und optimierten

Logistiklösungen (https://nttdata-solutions.com/de/fachbereiche/logistik-softwar

e-fuer-logistik-teams/) vor. Mit dem Fokus auf vollautomatisierte Prozesse vom

Lager bis zum Versand zeigt das Unternehmen seine Expertise im Bereich SAP

Supply Chain in Verbindung mit innovativen Softwarelösungen für Versand,

Verpackung, Außenhandel, Gefahrgut- und Gefahrstoffmanagement sowie

Automatisierung durch Indoor-Tracking.



Interessenten können NTT DATA Business Solutions vom 19. bis 21. März am Stand

8B40 in Halle 8 besuchen. Der Messestand ist ein Erlebniszentrum, in dem die

Besucher die Zukunft der Digitalisierung in der Logistik live erleben können.

Dafür sorgen zahlreiche Showcases entlang der Digital Supply Chain (DSC): Von

der modernen Kommissionier-App über die Automatisierung eines

E-KANBAN-Kreislaufs bis hin zur in SAP integrierten Versandlösung macht das

Unternehmen seine smarten Logistiklösungen erlebbar.







Speziell in diesem Jahr gibt es einige Neuheiten, die wir auf der LogiMAT zum

ersten Mal unserem Publikum vorstellen - ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall,"

so Oliver Schöps, Head of Sales NTT Products.



Logistics meets IoT & SAP Kompetenz



Auch in der Logistik wachsen Systeme immer intelligenter zusammen. Entsprechend

arbeitet NTT DATA Business Solutions an intelligenten Vernetzungen, die die

Voraussetzungen für Zeitersparnis, Energieeffizienz und Sicherheit schaffen.

Basis aller Prozesse ist die Integration der einzelnen Schritte in SAP. Dabei

fließt das Know-how des SAP Platinum Partners mit seiner DSC-Expertise zusammen.



Gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner Scheidt & Bachmann IoT Solutions GmbH

wurde beispielsweise die Indoor-Tracking-Lösung loopa

(https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/indoor-lokalisierung-mit-loopa/)

entwickelt, die unter anderem ein Pick-by-Light-System ermöglicht. Oliver Schöps

erklärt: "Auf der diesjährigen LogiMAT zeigen wir gleich zwei Anwendungsfälle

mit loopa: Zum einen ein Pick-by-Light-System, zum anderen einen

vollautomatisierten E-KANBAN-Prozess. Damit machen wir die automatisierten

Buchungsvorgänge und die daraus resultierende Zeitersparnis für die Besucher

sichtbar und erlebbar."



Darüber hinaus präsentiert NTT DATA Business Solutions seine in SAP integrierte

Packtisch- und Versandlösung it.x-press

(https://www.youtube.com/watch?v=eV7-NNXFyWA&t=154s) , die ebenfalls live von

den Besuchern getestet werden kann.



Shaping Chance together



LogiMAT ist die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und

Prozessmanagement, die in diesem Jahr unter dem Motto "SHAPING CHANGE TOGETHER"

in Stuttgart stattfindet. Mit mehr als 62.000 Besuchern aus 90 Ländern (Stand

2023) stehen in dieses Mal vor allem Leitthemen wie Nachhaltigkeit, KI und

Ergonomie im Fokus. Wer sich vor Ort von den Experten der NTT DATA Business

Solutions beraten lassen möchte, kann einen Termin mit dem Team um Oliver Schöps

vereinbaren. Die ersten 100 Personen, die sich hier anmelden

(https://nttdata-solutions.com/de/events/logimat-2024/) , bekommen ein gratis

Ticket von NTT DATA Business Solutions zu einem frei gewählten Termin.



Über NTT DATA Business Solutions



NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/) treibt Innovationen

voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und

darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und

-Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden -

funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes

Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten

Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer

Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA

Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und

Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum

langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als

13.500 Menschen in über 30 Ländern.



Pressekontakt:



Jasmin Straeter

Head of Global Communications

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Germany

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 108

E-mail: mailto:jasmin.straeter@nttdata.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/5722744

OTS: NTT DATA Business Solutions AG



"Wie jedes Jahr präsentieren wir unseren Besuchern unsere Weiterentwicklungen.Speziell in diesem Jahr gibt es einige Neuheiten, die wir auf der LogiMAT zumersten Mal unserem Publikum vorstellen - ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall,"so Oliver Schöps, Head of Sales NTT Products.Logistics meets IoT & SAP KompetenzAuch in der Logistik wachsen Systeme immer intelligenter zusammen. Entsprechendarbeitet NTT DATA Business Solutions an intelligenten Vernetzungen, die dieVoraussetzungen für Zeitersparnis, Energieeffizienz und Sicherheit schaffen.Basis aller Prozesse ist die Integration der einzelnen Schritte in SAP. Dabeifließt das Know-how des SAP Platinum Partners mit seiner DSC-Expertise zusammen.Gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner Scheidt & Bachmann IoT Solutions GmbHwurde beispielsweise die Indoor-Tracking-Lösung loopa(https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/indoor-lokalisierung-mit-loopa/)entwickelt, die unter anderem ein Pick-by-Light-System ermöglicht. Oliver Schöpserklärt: "Auf der diesjährigen LogiMAT zeigen wir gleich zwei Anwendungsfällemit loopa: Zum einen ein Pick-by-Light-System, zum anderen einenvollautomatisierten E-KANBAN-Prozess. Damit machen wir die automatisiertenBuchungsvorgänge und die daraus resultierende Zeitersparnis für die Besuchersichtbar und erlebbar."Darüber hinaus präsentiert NTT DATA Business Solutions seine in SAP integriertePacktisch- und Versandlösung it.x-press(https://www.youtube.com/watch?v=eV7-NNXFyWA&t=154s) , die ebenfalls live vonden Besuchern getestet werden kann.Shaping Chance togetherLogiMAT ist die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen undProzessmanagement, die in diesem Jahr unter dem Motto "SHAPING CHANGE TOGETHER"in Stuttgart stattfindet. Mit mehr als 62.000 Besuchern aus 90 Ländern (Stand2023) stehen in dieses Mal vor allem Leitthemen wie Nachhaltigkeit, KI undErgonomie im Fokus. Wer sich vor Ort von den Experten der NTT DATA BusinessSolutions beraten lassen möchte, kann einen Termin mit dem Team um Oliver Schöpsvereinbaren. Die ersten 100 Personen, die sich hier anmelden(https://nttdata-solutions.com/de/events/logimat-2024/) , bekommen ein gratisTicket von NTT DATA Business Solutions zu einem frei gewählten Termin.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/) treibt Innovationenvoran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services unddarüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und-Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden -funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendesKnow-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuestenTechnologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischerPartner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATABusiness Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen undEntwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zumlangfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als13.500 Menschen in über 30 Ländern.Pressekontakt:Jasmin StraeterHead of Global CommunicationsNTT DATA Business Solutions AGKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 108E-mail: mailto:jasmin.straeter@nttdata.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/5722744OTS: NTT DATA Business Solutions AG