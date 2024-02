WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla will nach einem überraschend guten Jahr 2023 längerfristig kräftig wachsen. Für 2024 und 2025 erwartet das Management zwar lediglich "ein moderates Wachstum", wie der Spezialist für Halbleiter- und Vakuumtechnologien am Dienstag im hessischen Wettenberg mitteilte. Bis Ende 2028 werde sich der Umsatz sich dann aber auf rund 500 Millionen Euro nahezu verdoppeln. Antreiben sollen dabei auch Unternehmenszukäufe. Die Aktie zog nach der Veröffentlichung der Nachrichten an.

Mit einem Plus von zuletzt 5,5 Prozent rückte der SDax -Wert näher an sein vor gut zwei Wochen erreichtes Zwischenhoch heran. Der 2024 bislang erzielte Kursgewinn liegt bei 12 Prozent. Das Rekordniveau von November 2021 bleibt allerdings in weiter Ferne: Seither hat das Papier über die Hälfte an Wert eingebüßt.