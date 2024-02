Zwar sanken die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent auf 18,6 Milliarden US-Dollar. Experten hatten aber eine noch höhere Einbuße erwartet, sodass Lowe's die Erwartungen um 130 Millionen US-Dollar übertreffen konnte.

Auch beim Gewinn präsentierte sich das Unternehmen mit einem Minus von 22 Prozent deutlich schwächer als im Vorjahr, konnte mit einem Ertrag von 1,77 US-Dollar pro Anteilsschein die Konsensschätzung aber ebenfalls übertreffen.

Deutlich weniger stark als die Gesamterlöse sind die flächenbereinigten Umsätze gefallen. Hier beträgt das Minus nur 6,2 Prozent – auch als Folge gesunkener Preise für Bauholz sowie des überdurchschnittlich schlechten Wetters zum Jahresauftakt.

Zufriedenstellender Ausblick auf 2024

Der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr sollte genügen, den Markt am Dienstag zufriedenzustellen. Lowe's sieht einen Erlös in Höhe von 84 bis 85 Milliarden US-Dollar. Die flächenbereinigten Umsätze sollen sich stabilisieren, das Minus soll hier nur noch zwei bis drei Prozent betragen – die Vorjahre waren geprägt durch den von der Corona-Pandemie ausgelösten Home-Improvement-Boom.

Trotz Lohninflation soll die operative Marge stabil bleiben und mit 12,6 bis 12,7 Prozent im Durchschnitt des vergangenen Jahres verharren. Das dürfte es dem Unternehmen auch in 2024 erlauben, gegenüber seinen Anlegern großzügig zu sein.

Anlegerfreundlicher Kurs dürfte beibehalten werden

Im abgelaufenen Jahr hat Lowe's insgesamt 8,9 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre zurückgegeben, davon 2,5 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden. Der Restbetrag waren Aktienrückkäufe. Es ist zu erwarten, dass Lowe's an diesem Trend festhalten wird.

Die Heimwerkerkette kommt inzwischen auf 60 Jahre ununterbrochener Dividendenerhöhungen. Mit einer Wachstumsrate von fast 19 Prozent fielen diese vor allem in den vergangenen fünf Jahren weit überdurchschnittlich aus. Das macht das Papier zu einem überaus beliebten Investment vor allen unter Anlegern, die auf wachstumsstarke Dividendenaktien setzen.

Zwar ist die tagesaktuelle Rendite mit 1,9 Prozent zugegeben nicht besonders beeindruckend, wer aber beispielsweise schon vor fünf Jahren eingestiegen ist, freut sich inzwischen über eine Rendite in Höhe von 4,2 Prozent in Bezug auf den damaligen Einstiegskurs und das seither überdurchschnittliche Dividendenwachstum.

Aktie vorbörslich gefragt, Ausbruchschance!

In der US-Vorbörse scheinen Zahlen und Ausblick den Geschmack der Anleger zu treffen, die Aktie kann sich zeitweise um fast vier Prozent steigern und liegt aktuell etwa eineinhalb Prozent im Plus. Lowe's gehört allerdings zu denjenigen Aktien, die selbst nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen im erweiterten Handel kaum umgesetzt werden. Eine aussagekräftige Kursreaktion ist daher erst nach 15:30 Uhr (MEZ) zu erwarten.

Für die Aktie steht einiges auf dem Spiel: Es gilt die Widerstandszone zwischen 230 und 240 US-Dollar aus dem Weg zu räumen. Sollte das auch unter Mithilfe der am Dienstag vorgelegten Zahlen gelingen, dürfte der Einstellung der bisherigen Allzeithochs bei etwa 260 US-Dollar mittelfristig nur wenig im Wege stehen.

Fazit: Aussichtsreicher Dividendenwachstumswert

Zwar konsolidieren sich wie bei Branchenprimus Home Depot auch bei Lowe's die Geschäfte nach dem Corona-Boom, die am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen konnten die Markterwartungen aber übertreffen. Mit dem Ausblick auf 2024 hat Lowe's außerdem ein positives Zeichen gesetzt.

Das Unternehmen ist finanziell in einer guten Verfassung, wie die anlegerfreundliche Politik aus dem vergangenen Jahr zeigt. Dieser Kurs dürfte auch in 2024 beibehalten werden, was eine weitere, kräftige Dividendenerhöhung wahrscheinlich macht.

Kann die Aktie den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen und Monate verteidigen, winkt außerdem ein prozyklisches Kaufsignal mit der Chance auf neue Allzeithochs. Anleger, die auf kräftige Dividendenerhöhungen einerseits und die Chance auf Kursgewinne andererseits setzen wollen, können bei Lowe's aktuell nur wenig falsch machen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion