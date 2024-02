Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- M&A-Dealvolumen sank 2023 weltweit um 15 Prozent auf 3,2 Billionen US-Dollar- Regelmäßige Firmenkäufer waren trotz schwieriger Rahmenbedingungen unverändertaktiv und vergrößern so ihren Wettbewerbsvorsprung- Fast zwei Drittel der potenziellen Verkäufer warten auf ein verbessertesUmfeld- Zum Jahresende 2023 nahmen die M&A-Aktivitäten wieder zu- Die hohe Zahl aufgeschobener Verkäufe und mögliche Zinssenkungen werden zueiner Belebung des globalen M&A-Geschäfts 2024 führenDas weltweite M&A-Transaktionsvolumen ist 2023 um 15 Prozent auf 3,2 BillionenUS-Dollar gesunken - den niedrigsten Wert in den vergangenen zehn Jahren.Angesichts steigender Zinsen, konjunktureller Unsicherheit sowie verschärfterPrüfungen durch Aufsichtsbehörden agierten potenzielle Firmenkäufer erheblichvorsichtiger. Laut einer Befragung von weltweit rund 300 M&A-Verantwortlichen,die im Rahmen des " Global M&A Report 2024(https://www.bain.com/insights/topics/m-and-a-report/) " der internationalenUnternehmensberatung Bain & Company durchgeführt wurde, scheitertenVertragsabschlüsse jedoch vorrangig an unterschiedlichen Preisvorstellungen.Mehr als zwei Drittel der Käufer nannten dies als entscheidende Hürde. Ebensoviele gaben an, auf ein verbessertes Umfeld zu warten. Der Bain-Reportanalysiert die weltweiten Entwicklungen der letzten zwölf Monate, gehtdetailliert auf 14 verschiedene Branchen ein und gibt einen Ausblick für daslaufende Jahr."Viele Marktteilnehmer haben sich 2023 zurückgehalten. Nur wenige waren bereit,zu Tiefstständen zu verkaufen", erklärt Kai Grass, Bain-Partner und Leiter derPraxisgruppe Mergers & Acquisitions (M&A) in der EMEA-Region, den erneutenRückgang bei den Dealvolumina. Das EBITDA-Multiple bei strategischenTransaktionen lag mit 10,1 so niedrig wie nie in den vergangenen 15 Jahren. Dochnun steige der Handlungsdruck, so Grass: "Einige Unternehmen werden 2024verkaufen, um Liquidität zu erhalten. Andere werden nicht länger zögern und ihrPortfolio bereinigen. Da sich auch die Zinsen stabilisiert haben, wird sich derStau bei M&A-Transaktionen aller Voraussicht nach auflösen." Der Marktkennererwartet einen harten Wettbewerb um attraktive Deals.Einbruch im TechnologiesektorDer schrumpfende M&A-Markt im vergangenen Jahr verdeckt erhebliche Unterschiedezwischen verschiedenen Branchen und Käufergruppen. Den größten Einbruch musste2023 der Technologiesektor verkraften. Hier sank das globale Transaktionsvolumenim Vergleich zum Vorjahr um 213 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 43 Prozent.Im Energie- und Gesundheitssektor gab es dagegen erhebliche Zuwächse.