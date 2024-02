Hamburg (ots) - Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt Rekrutierung von

technischer Geschäftsführung für industrielle Schaltanlagen & digitale

Steuerungstechnik



Die Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/) als

Headhunting Agentur mit über 30 Jahren Erfahrung hat in 2023 und auch in diesem

Jahr bereits mehrere Auftraggeber erfolgreich beim Executive Search für top

Vakanzen (https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search-c-level/) im

technischen Management unterstützt.





Ganz aktuell rekrutiert die Headhunting Agentur aus Hamburg für einMittelstandsunternehmen für Elektronik und automatische Steuerungssystem. DasUnternehmen mit weltweiten Kompetenz-Zentren, welches Teil einerTechnologie-Holding ist, sucht für den Standort in Norddeutschland einetechnische Geschäftsführung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-technischer-geschaeftsfuehrer/30276/) und hat die Personalberater:innen ausHamburg mit dem Executive Search beauftragt.Target Profiling für effektiven Executive SearchFür die zielgerichtete Personalsuche haben die Headhunter zunächst ein konkretesProfiling ausgearbeitet und die spezifischen Anforderungen an die Kandidat:innenzu definiert. Gesucht werden erfahrene Leitungskräfte mit einem abgeschlossenenStudium in einem technischen Bereich sowie fundierten Kenntnissen in derSteuerungstechnik von industriellen Anlagen.Dieses Profil ergibt sich aus der konkreten Stellenbeschreibung: Die neueGeschäftsführung wird für die technischen Leitung des Unternehmen sowie dieWeiterentwicklung der technischen Produkte und digitalen Technologienverantwortlich sein.Aktiver Kandidatenpool für DirektanspracheAuf Basis dieses Profils sind die Personalberater:innen in die aktiveDirektansprache gestartet. Geeignete Kandidat:innen hat das fest angestellteRecruiter-Team vor allem in dem gut gepflegten firmeninternen Kandidatenpoolidentifiziert. So konnten die Headhunter die Vakanz bereits hochqualifiziertenManager:innen vorstellen. Parallel hat das Team auch direkt am Markt nachpassenden Bewerber:innen recherchiert. Die Expert:innen für Executive Searchfreuen sich zudem über aktive Bewerbungen auf die Stelle.