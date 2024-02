BARCELONA, Spanien, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Der diesjährige Huawei Cloud Summit zeigt, dass die Huawei Cloud die Infrastruktur der Wahl für KI-Anwendungen ist. Unter dem Motto „Accelerate Intelligence with Everything as a Service" (Intelligenz beschleunigen mit Everything-as-a-Service) trafen sich auf der Veranstaltung, an der 500 Personen teilnahmen, Führungskräfte und Experten aus verschiedenen Branchen, wie z. B. Anbieter, Finanzen und Internet. Huawei Cloud präsentierte 10 KI-orientierte Innovationen und umfangreiche Branchenkenntnisse der Pangu-Modelle. Das Ziel ist eine KI-fähige Infrastruktur, die auf jede Branche zugeschnitten ist, um den Weg zur Intelligenz zu beschleunigen.

Jacqueline Shi, President von Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, sagte in ihrer Rede: „Huawei Cloud ist einer der am schnellsten wachsenden Cloud-Service-Anbieter der Welt. Bei Huawei Cloud geht es uns darum, Grenzen zu überwinden und Kunden auf der ganzen Welt modernste Technologien zur Verfügung zu stellen. In den letzten Jahren haben wir eine Reihe lokaler Cloud-Regionen eingerichtet, z. B. in Irland, der Türkei, Indonesien und Saudi-Arabien, um unseren Kunden einen einfachen Zugang zur leistungsstärksten Cloud zu ermöglichen. Mit mehr als 120 Sicherheitszertifizierungen weltweit können Sie sicher sein, dass Ihr Unternehmen und Ihre Daten sicher und zuverlässig sind. Aber es geht nicht nur um die Technik. Wir glauben daran, dass wir unseren Partnern helfen können, gemeinsam mit uns zu wachsen, und dieses Ziel wird nun durch unsere GoCloud- und GrowCloud-Programme unterstützt. Und nicht zu vergessen die Künstliche Intelligenz – sie verändert alles, und wir sind ganz vorne mit dabei. Wir bauen eine solide Cloud-Grundlage für jeden, für jede Branche, um die Intelligenz zu beschleunigen."

Die heutigen Basismodelle definieren die Produktion, die Interaktion, die Serviceparadigmen und die Geschäftsmodelle für traditionelle Anwendungen neu. Sie machen KI zu einem neuen Motor für das Wachstum des Cloud Computing. Das Potenzial ist enorm, doch die Umsetzung von KI im Einklang mit den Unternehmenszielen erfordert systematische Innovation. Bruno Zhang, CTO von Huawei Cloud, sagte: „Huawei Cloud wird Sie mit zwei Strategien unterstützen. AI for Cloud nutzt KI und Basismodelle, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Sie revolutionieren die Softwareentwicklung, die Produktion digitaler Inhalte und vieles mehr. Die Cloud for AI macht die Einführung von KI nahtlos und effizient. Architektonische Innovation, KI-native Speicherung und Daten-KI-Konvergenz ermöglichen es Ihnen, KI wie nie zuvor zu trainieren und zu nutzen."