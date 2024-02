Technisch sieht es allerdings gar nicht rosig für das Unternehmen aus, die Aktie verweilt fortlaufend in einer Handelsspanne zwischen 24,35 und in der Spitze 69,29 US-Dollar und sucht offenbar nach einer Richtung. Obwohl sich seit Anfang 2023 ein hoffnungsvoller Aufwärtstrend eingestellt hat, schaffte die Aktie den Sprung über 50,00 US-Dollar zuletzt nicht und droht an dieser Stelle sogar einen Trendwechsel zu vollziehen.

Charttechnisch schwache Kursmuster

Ein mögliches Verkaufsmuster bildet nun die Kursentwicklung seit Mitte November letzten Jahres in Form einer SKS-Formation, deren Nackenlinie im Bereich von 41,50 US-Dollar verläuft. Sollte genau dieses Szenario durch einen Bruch der Verkaufsmarke in Erscheinung treten, würde sich ein kurzfristiges Short-Investment mit einem Ziel am 200-Wochen-Durchschnitt bei 39,03 US-Dollar anbieten, darunter wäre eine vollständige Umsetzung der Formation mit einem Abschlag auf 37,11 US-Dollar verbunden und würde sich entsprechend für ein kurzzeitiges Investment auf der Unterseite anbieten. Um das bärische Muster zu entkräften, würde es Notierungen von über 46,98 US-Dollar bedürfen, in diesem Fall könnten die Dezemberhochs bei 51,28 US-Dollar angesteuert werden, aber erst darüber dürfte eine vollständige Negierung mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an 56,07 US-Dollar bei Intel einhergehen.

Intel Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

