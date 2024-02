Dortmund (ots) - Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Welche Anforderungen

haben Arbeitgeber und -nehmer an neue Arbeitsmodelle? Und wie können Unternehmen

ihre Mitarbeitenden in Veränderungsprozessen besser unterstützen? Diese und

weitere spannende Fragen diskutierten über 70 Referenten und etwa doppelt so

viele Teilnehmer auf der Jahrestagung des Fachverbandes Gesellschaft für

angewandte Wirtschaftspsychologie (GWPs) vom 22. bis 24. Februar gemeinsam mit

Konferenzleiter Prof. Dr. Daniel Thiemann an der International School of

Management (ISM), Campus Köln.



New Normal als Leitthema





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die diesjährige Fachtagung der Gesellschaft für angewandteWirtschaftspsychologie (GWPs) stand unter dem Motto des "New Normal". Eröffnetwurde die Tagung durch einen Impuls des Konferenzleiters Prof. Dr. DanielThiemann, der an der ISM Köln Wirtschaftspsychologie lehrt, im Masterstandortübergreifend verantwortet und zur Tagung geladen hatte. "Wir müssenzunächst genauer verstehen, was das New Normal eigentlich ausmacht, um danngezielt menschengerechte Gestaltungsansätze zu entwickeln", betont Thiemann.Dabei sei der Begriff gar nicht so eindeutig, wie er oft genutzt werde: "New undNormal erscheinen zunächst als gewisser Widerspruch. Denn sobald etwas zurNormalität geworden ist, ist es nicht mehr neu", führt Thiemann in seinemVortrag aus. Im Kern gehe es aber darum, wie Menschen mit Veränderungen in derArbeitswelt umgehen. Das Konferenzthema hatte Thiemann ausgewählt, da es vielRaum für Austausch und Diskussionen in verschiedenen Bereichen der Arbeitsweltbietet: "In der Wirtschaftspsychologie geht es uns im Kern um Verhalten undErleben von Menschen in Organisationen. Auf der Tagung diskutierten wir deshalbAnsätze aus Forschung und Praxis und wie sich diesbezüglich Aspekte durch das"New Normal" verändern und menschengerecht gestalten lassen", resümiert Prof.Dr. Thiemann die inhaltliche Rahmung der Konferenz.In der ersten Keynote stand ein Thema im Fokus, das Unternehmen wieMitarbeitende umtreibt: remote Work und remote Führung. Denn das "New Normal"hat die Arbeitswelt grundlegend gewandelt, wie Prof. Dr. Walter Jochmann,Vorsitzender des Kienbaum Instituts @ISM, betont. So ist man sich unterPersonalfachleuten sicher, dass Unternehmen Homeoffice Tage im Arbeitsalltagzugestehen müssen, wenn sie begehrte Mitarbeiter haben und halten wollen.Zudem müssten Unternehmen auf die Herausforderungen eingehen, denen sichMitarbeiter heutzutage stellen müssen: u.a. teures Wohnen und aufwändigeAnfahrtswege in die Städte. Es gibt aber durchaus Faktoren, die Menschen insBüro ziehen, wie der Zusammenhalt, Gesundheitsförderung mit Fitness- sowie