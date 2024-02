Hamburg (ots) -



- Erfolgreiche Expansion: Geschäftsstellennetz gestärkt, neue Beraterinnen und

Berater hinzugewonnen

- Gegen den Trend blieb das durch Baufi24 vermittelte Finanzierungsvolumen 2023

stabil - über 30 Prozent Wachstum Anfang 2024

- Optimistischer Ausblick für 2024, allerdings bleibt die Politik gefordert



Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH entwickelte sich im vergangenen Jahr trotz der

herausfordernden Marktlage stabil. Während das Neugeschäftsvolumen von

Wohnungsbaukrediten an private Haushalte in Deutschland insgesamt um fast 40

Prozent einbrach, konnte Baufi24 das vermittelte Finanzierungsvolumen nahezu

konstant halten und Marktanteile gewinnen. Dem Trend entgegen konnte die Baufi24

Baufinanzierung GmbH außerdem positive Akzente bei der Weiterentwicklung des

Filialnetzes und der Einstellung neuer Berater*innen setzen.





Strategische Expansion"Es hat sich ausgezahlt, unsere Wachstumsoffensive trotz des widrigenMarktumfelds im vergangenen Jahr zu starten", sagt Tomas Peeters,Geschäftsführer von Baufi24 . "Wir wollen die Expansion weiter vorantreiben",betont Peeters . Er verweist auf die Weiterentwicklung des Filialnetzes und dieErhöhung der Schlagkraft durch die Einstellung neuer Finanzierungsberater*innen."Wir haben seit Start unserer Wachstumsinitiative vor rund einem Jahr innerhalbder Bilthouse-Gruppe über 15 neue Geschäftsstellen eröffnet und unser Team durchmehr als 50 neue Beraterinnen und Berater verstärkt," ergänzt Oliver Kohnen,Geschäftsführer und Head of Franchise bei Baufi24 . Ziel der Gruppe ist es, denMitarbeiterstamm bis Ende 2024 weiter auf bis zu 700 Berater*innen auszubauen.Geschäftsmodell als ErfolgsfaktorDas Geschäftsmodell von Baufi24 ist ein wesentlicher Baustein dieses Erfolgs."Wir sehen, dass die Kombination von digitaler und persönlicher Beratung fürunsere Kundinnen und Kunden das richtige Modell ist. Genau das ist, was uns vonzahlreichen Wettbewerbern unterscheidet," so Peeters . Die persönliche Beratungdurch kompetente und erfahrene Ansprechpartner sorge für das nötigeVertrauensverhältnis bei einer so wichtigen Entscheidung wie derImmobilienfinanzierung. Der hohe Grad der Digitalisierung der Prozesse über diehauseigene Baufinanzierungssoftware FinLink CRM (https://crm.finlink.de/) tragewiederum zur effizienten und schnellen Abwicklung bei. Die Berater*innenprofitieren darüber hinaus von der Kompetenz von Baufi24 im BereichLeadgenerierung - das Unternehmen blickt auf ein starkes "Lead"-Jahr 2023 zurückund erwartet selbiges auch für 2024. Zudem verweist Franchise-Chef Oliver Kohnenauf die hohe Eigenverantwortung der Finanzierungsberater*innen und Leiter*innen