Vancouver, British Columbia – 27. Februar 2024 / IRW-Press / - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner kernmagnetischen Resonanz-(NMR)-Satellitenuntersuchung (die „Untersuchung“) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Lac La Motte (das „Konzessionsgebiet“) in Quebec bekannt zu geben.

Die Untersuchung wurde von der Firma Geosaterra Technology Corp. („Geosaterra“) aus Langley (British Columbia) koordiniert und zielte darauf ab, Lithiumexplorationsziele auf dem Konzessionsgebiet zu ermitteln. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Lokalisierung der Quelle eines spodumenhaltigen Pegmatitfindlings mit einer Lithiumkonzentration von 5.380 Parts per Million (ppm) (1,15 % Lithiumoxid), der während der Arbeiten im Jahr 2023 entdeckt wurde (siehe Pressemeldung vom 10. Oktober 2023). Bei der Untersuchung wurde eine proprietäre satellitengestützte passive Scantechnologie in Verbindung mit Analysealgorithmen eingesetzt, die zusammen eine Kartierung der Konzentrationen ausgewählter Elemente ermöglichen.

Die Untersuchung lieferte überzeugende Einblicke in die potenzielle Verteilung der Lithiummineralisierung auf dem Konzessionsgebiet. Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählen die Entdeckung und graphische Darstellung eines markanten Erzgangs, der in Nord-Süd-Richtung entlang von Verwerfungskontaktzonen verläuft.

Darüber hinaus wurden Hinweise auf Ausbisse im Grundgestein entdeckt, die in Ost-West-Richtung deutliche Bänder quer über den Claim bilden. Die ausgewerteten Daten deuten darauf hin, dass die Lithiumsignaturen an der Oberfläche zwar schwächer ausgeprägt sind, die Frequenzstärke in der Tiefe jedoch deutlich zunimmt.

Besonders ermutigend ist die Lithiumkonzentration entlang von Erzgängen oder Verwerfungslinien, wobei der umgebende Boden und das Grundgestein vielversprechende Anzeichen für das Vorkommen von Lithium aufweisen. Die Böden an der Oberfläche weisen unterschiedliche Konzentrationen auf, wobei die Satellitendaten eine konsistente Bänderung anzeigen, die sich über den Claim-Block hinaus erstreckt. Dies stellt ein robustes Potenzial für die Auffindung einer Lithiummineralisierung in der Region in Aussicht.