LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen und Aussagen zur Ausschüttungspolitik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 441 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Jahr 2023 mit einer Dividendenerhöhung um 29 Prozent gekrönt, was ein Signal dafür sei, dass die aktuelle Ertragsbasis als nachhaltig eingeschätzt werde, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die angekündigten Aktienrückkäufe hätten zugleich den Erwartungen entsprochen. Mit Blick auf die operativen Ergebnisse sprach Bokhmat von saisonalen Schwankungen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 420,1EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 12:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 441

Kursziel alt: 441

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m