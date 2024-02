Berlin (ots) - Die Apotheken meldeten 2023 - nach drei Jahren der

Corona-Pandemie mit rückläufigen Berichtszahlen - wieder mehr Qualitätsmängel

und Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Das geht aus der Jahresstatistik hervor,

die die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) heute

veröffentlicht hat. Apothekerinnen und Apotheker meldeten 8.320 (2022: 7.182)

unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Qualitätsmängel wie zum Beispiel

Verpackungsfehler. Insgesamt steigerte sich die Anzahl an Meldungen um über

1.100 gegenüber dem Vorjahr und auch die Anzahl meldender Apotheken stieg um

336.



Im Jahr 2023 gingen die Meldungen von 4.385 unterschiedlichen Apotheken ein.

"Die Apotheken leisteten wieder einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhöhung der

Arzneimittelsicherheit und damit für die Patientensicherheit. Ich danke den

Apothekenteams dafür", sagt Prof. Dr. Martin Schulz, Vorsitzender der AMK.





Die Anzahl an Medikationsfehlermeldungen stieg im Vergleich zum Vorjahr (2023:247, 2022: 153). Ihr Anteil an den Meldungen zu unerwünschten Wirkungen stiegebenfalls von 6,5 auf 9,4 Prozent. Weiterhin erfasste die AMK mehrVerdachtsmeldungen zu Arzneimittelmissbrauch (2023: 35, 2022: 27).Schulz: "Jede einzelne Meldung aus einer Apotheke an die AMK ist wichtig unddient der Arzneimitteltherapiesicherheit aller Bundesbürger. Deshalb möchte ichPatientinnen und Patienten dazu ermuntern, auftretende Probleme mit einemArzneimittel - egal welcher Art - in ihrer Apotheke anzusprechen."Weitere Informationen unter http://www.abda.de