Devisen Euro stabil über 1,08 US-Dollar - Japanischer Yen legt zu Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Kursbewegungen zwischen Euro und Dollar hielten sich in engen Grenzen. Die …