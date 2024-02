Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Oliver Heiny ist Steuerberater und Seniorpartner der KötaxHeiny und Partner PartGmbB mit Sitz in Düsseldorf, die sich auf Steuer- undRechtsberatungen für Unternehmen, Freiberufler und Privatpersonen konzentriert.Die Kanzlei, die gerne auch Berufsanfängern eine Chance gibt, ist im vergangenenJahr stark gewachsen und bekommt nach wie vor regelmäßig Bewerbungen. Warum dasso ist, erfahren Sie im Folgenden.Der aktuelle Fachkräftemangel ist auch in der Steuerbranche zunehmend einProblem: So leidet ein Großteil der Kanzleien nach eigenen Angaben unter derFlaute auf dem Bewerbermarkt - ein Mangel, der sich auch auf den Umsatzauswirkt, da viele Kanzleien erwägen, bestehende Mandate zu kündigen. Besondersbesorgniserregend: Manche Steuerkanzleien befürchten, in den nächsten Jahrenschließen zu müssen, wenn sich die Personalsituation nicht verbessert. "Ausmeiner Sicht geht das Problem weit über den reinen Fachkräftemangel hinaus",sagt Oliver Heiny, Steuerberater und Seniorpartner der Kötax Heiny und PartnerPartGmbB mit Sitz in Düsseldorf. "Während meiner Zeit in mittelständischenSteuer- und Prüfungsgesellschaften habe ich selbst erlebt, wie Reibungen undKonflikte am Arbeitsplatz die Freude an der Arbeit beeinträchtigen können. Unterden heutigen Bedingungen entscheiden sich die Fachkräfte dann oft spontan füreinen Wechsel zu einer anderen Kanzlei.""Bei uns ist der Fachkräftemangel kein so großes Problem", fährt derSteuerexperte fort. "Wir bekommen regelmäßig Bewerbungen, denn für uns ist esessenziell, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder einzelneMitarbeiter wohlfühlt. Damit sind wir offensichtlich erfolgreich: UnsereMitarbeiter arbeiten nicht nur gern bei uns, sie bleiben uns auch langfristigerhalten." Eine Tatsache, die sich herumspricht, denn die Kanzlei, die sich aufSteuer- und Rechtsberatungen für Unternehmen, Freiberufler und Privatpersonenspezialisiert hat, ist weiterhin auf Wachstumskurs. Oliver Heiny und sein Teamsehen ihre Aufgabe darin, Ordnung in die Buchhaltung ihrer Mandanten zu bringenund die gestalterischen Spielräume zu ihren Gunsten zu nutzen. Nun hat dieKanzlei eine weitere Niederlassung eröffnet, um Raum für zusätzliche Mitarbeiterund neue Mandanten zu schaffen. Steuerfachangestellte, die gemeinsam mit derKötax Heiny und Partner PartGmbB wachsen möchten, sind gerne eingeladen, sich zubewerben.Die Erfolgsformel der Kötax Heiny und Partner PartGmbBSteuer- und Rechtsberatung erfordert Fachwissen, Gründlichkeit und Erfahrung.All das bringt die Kötax Heiny und Partner PartGmbB mit: Ihr Team besteht ausSteuerexperten mit umfassender Expertise und langjähriger Erfahrung. Dabei