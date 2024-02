Seit unserer letzten Kommentierung vom 23. Februar zur Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. hat sich deren charttechnische Lage weiter zugespitzt.

Die schwachen Quartalszahlen führten in der vergangenen Woche zu knackigen Abgaben. Wir hatten sowohl die Zahlen des Goldproduzenten als auch die Reaktion der Aktie auf die Veröffentlichung in der Kommentierung „Land unter nach den Zahlen“ thematisiert.

Die Vehemenz des Rücksetzers will bis heute nicht nachlassen und zwingt Newmont immer tiefer in die Knie.

Rückblick. In Bezug auf die charttechnischen Aspekte hieß es am 23. Februar unter anderem „[…] Bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung unterschritt Newmont die wichtige Unterstützung von 33,6 US-Dollar, hielt aber noch mehr oder weniger Kontakt zu dieser Zone. Auch ein erster stärkerer Rücksetzer in Richtung 32 US-Dollar konnte zunächst weitestgehend neutralisiert werden. Der gestrige Abverkauf mischt nun die Karten auf der Unterseite neu. Newmont verlor den Kontakt zu den 33,6 US-Dollar und unterschritt darüber hinaus die 32 US-Dollar. Damit scheinen nun die Weichen in Richtung der bereits zuletzt thematisierten 30 US-Dollar gestellt zu sein. Sollte es für Newmont auch darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 28 US-Dollar / 27 US-Dollar gerechnet werden. Die Lage bleibt aus charttechnischer Sicht kritisch. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 33,6 US-Dollar würde zumindest ein wenig Stabilität bringen.“



Der Bruch der 32 US-Dollar wirkte nach und brachte Newmont zuletzt an die Marke von 30 US-Dollar heran. Der obere 10-Jahres-Chart auf Wochen-Basis verdeutlicht die überaus spannende Situation.

Nun könnten ganz hartgesottene Anleger / Investoren natürlich ausrufen „Nur die Ruhe, die 30 US-Dollar haben in der Vergangenheit schon mehrfach gehalten und nach dem letzten Test im Jahr 2019 ging es im Anschluss deutlich nach oben“, doch ganz so einfach ist es dieses Mal dann wohl doch nicht.

Die Dynamik der seit April 2022 laufenden Korrektur ist bemerkenswert und deren Hartnäckigkeit ist es ebenso. Fast könnte man die Aktie in einem Würgegriff wähnen. Damals notierte Newmont noch oberhalb von 85 US-Dollar. Seitdem geht es – von Erholungsversuchen zwar unterbrochen – aber dennoch stetig gen Süden.

Die aktuelle Quartalsberichtssaison im Gold-Silber-Sektor war nicht dazu angetan, Euphorie zu schüren. Gleiches gilt für die aktuelle Situation beim Goldpreis. Das Edelmetall notiert zwar noch immer oberhalb von 2.000 US-Dollar, doch auch hier fehlen positive Akzente. Die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung in Richtung 2.100 US-Dollar und idealerweise darüber hinaus, könnte auch den „leidenden“ Produzentenaktien wieder Luft verschaffen…

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht gilt weiterhin: Ein Rücksetzer unter die 30 US-Dollar würde Newmont weiteres Abwärtspotential eröffnen. In diesem Fall würden weitere Abgaben in Richtung 28 / 27 US-Dollar drohen. Aber auch eine Bewegung in Richtung 25 US-Dollar kann nicht ausgeschlossen werden… Ein Comeback der Aktie oberhalb von 33,6 US-Dollar wäre hingegen ein erster Achtungserfolg, auf dem sie dann aufbauen könnte…