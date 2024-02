BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Unternehmen dazu aufgefordert, mehr Geflüchtete wie etwa aus der Ukraine in Arbeit zu bringen. "Ich bin nicht zufrieden mit den Integrationsquoten, die wir haben", sagte Heil am Dienstag bei Gesprächen mit Ukrainerinnen in Anstellung bei einem Rewe-Markt in Berlin. Heil warb um Geduld: "Wir brauchen ein bisschen Zeit, um auch Erfolge zu haben."

Heil appellierte an die Arbeitgeber, auch Menschen mit wenig Deutschkenntnissen einzustellen. "Wir sollten dafür sorgen, dass wir jetzt nicht Menschen in Arbeitslosigkeit hängen lassen", sagte er. Zudem betonte er das Potenzial etwa der nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in Deutschland angekommenen Personen. "Arbeit ist immer noch die beste Integration", sagte er.