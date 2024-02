KORREKTUR/POLITIK Festnahme früherer RAF-Terroristin - Polizei prüft Wohnung Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist am Montag in Berlin im Stadtteil Kreuzberg festgenommen worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um ein siebengeschossiges Mietshaus in der Sebastianstraße. Am Dienstag …