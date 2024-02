Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neutraubling (ots) - Handwerker gelten als solide und bodenständig - doch ihreUmsätze steigern sie heute mit frischen Ideen. Um der Branche auf die Sprünge zuhelfen, entwickelt Alexander Baumer mit Lamurista innovative Produkte, die erauch im eigenen Malerbetrieb einsetzt und anderen Handwerkern zur Verfügungstellt. Hier erfahren Sie, wie er in seinen Workshops trendige Technikenvermittelt und die Handwerksbetriebe gleichzeitig mit der Baumer Marketing &Consulting GmbH beim Social-Media-Marketing auf den neuesten Stand bringt.Das Handwerk steht vor existenziellen Herausforderungen: Steigende Kosten beiMaterial und Energie machen eine Neuausrichtung notwendig - zumal immer mehrBilliganbieter den klassischen Markt erobern. Doch die Umstellung fällt vielenHandwerksbetrieben schwer, weil es ihnen an zündenden Ideen für die Gewinnungneuer Kundenkreise fehlt und sich ihr Marketing auf Anzeigen in der lokalenPresse beschränkt. "Wir stellen immer wieder fest, dass Handwerksfirmen, diesich auf den Massenmarkt konzentrieren, in schweres Fahrwasser geraten. Wer alsMaler auf Raufasertapete setzt oder als Fliesenleger auf die Standardplatten,hat es inzwischen mit einem Preiskampf zu tun, den er nicht gewinnen kann, ohnedrastische Umsatzeinbußen hinzunehmen und Abstriche bei der handwerklichenQualität zu machen. Dazu kommt, dass sich mit weißen Wänden kein wirkungsvollesMarketing betreiben lässt", sagt Alexander Baumer, Geschäftsführer von Lamuristaund der Baumer Marketing & Consulting GmbH."Ein Handwerksbetrieb, der sich von der Konkurrenz absetzen möchte, braucht einexklusives Angebot, das Kunden anspricht, die nicht zuerst auf den Preisschauen. Es muss um einzigartige Handwerkserzeugnisse gehen, mit denen sichEmotionen wecken lassen", fährt Alexander Baumer fort. Der erfahreneMalermeister stellt seit 2017 Produkte für dekorative Oberflächen her, die er imeigenen Betrieb einsetzt und anderen Handwerksfirmen anbietet. Dieanspruchsvolle Technik für fugenlose Oberflächen, Sichtbeton-, Rost- oderEchtmetalloptiken und Kalk-Marmor-Putze lernen interessierte Handwerker in denWorkshops von Lamurista. Das Unternehmen hat für seine einzigartigen Produkteunter anderem den German Design Award 2024 und den German Innovation Award 2024gewonnen und ist auch für den Red Dot Design Award nominiert. ZahlreicheHandwerker haben die dekorativen Oberflächen von Lamurista bereits in ihrProgramm übernommen und sich damit ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Sie