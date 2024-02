ZTE wird auf dem MWC24 eine umfassende Palette innovativer Produkte und Lösungen präsentieren, die sich durch Ultraeffizienz, Nachhaltigkeit und Intelligenz auszeichnen. Ziel ist es, bahnbrechende IKT-Technologien und ihre Anwendungsfortschritte hervorzuheben

Unter dem Motto „Unfolding the Intelligent Future" möchte das Unternehmen die von der Großveranstaltung gebotenen Möglichkeiten nutzen und gemeinsam mit Branchenpartnern eine von digitaler Intelligenz geprägte Zukunft anstreben

BARCELONA, Spanien, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat kürzlich die Teilnahme am Mobile World Congress 2024 in Barcelona vom 26. bis zum 29. Februar angekündigt. Unter dem Motto „Unfolding the Intelligent Future" („Die intelligente Zukunft entfalten") möchte das Unternehmen die von der großen Veranstaltung gebotenen Möglichkeiten nutzen und gemeinsam mit Branchenpartnern eine von digitaler Intelligenz geprägte Zukunft anstreben.

Das Unternehmen wird eine umfassende Palette innovativer Produkte und Lösungen präsentieren, die sich durch höchste Effizienz, Nachhaltigkeit und Intelligenz auszeichnen. Dabei werden bahnbrechende IKT-Technologien und ihre Anwendungsfortschritte in vier zentralen Ausstellungsbereichen – „Ultra-Efficient Infrastructure", „Intelligence for Greater Value", „Boundless Future" und „Smart Life" – am Stand 3F30 in Halle 3 auf der Fira Gran Via vorgestellt.

Aufbau eines hocheffizienten, kohlenstoffarmen und modernisierten Basisnetzwerks für unterschiedliche Anforderungen

Als Antwort auf die grundlegenden Netzwerkanforderungen von Telekommunikationsbetreibern wird ZTE zeigen, wie die Netzwerke der nächsten Generation und eine umfangreiche Computerinfrastruktur genutzt werden können, um eine zukunftsorientierte, modernisierte Infrastruktur auf effiziente und kohlenstoffarme Weise aufzubauen.

Im Bereich der drahtlosen Kommunikation wird ZTE „UniSite" vorstellen, einen ultra-vereinfachten Funkstandort. UniSite nutzt einen Integrationsansatz mit sieben Frequenzen und vereinfacht die Standortbereitstellung. Durch die Multi-Frequenz-MIMO-Evolution wird eine effiziente Frequenznutzung erreicht. Mit der Einführung einer neuen Generation von Leistungsverstärkern mit konstantem Wirkungsgrad und dem branchenweit ersten leistungsgekoppelten UBR ist ZTE bestrebt, ultimative Energieeinsparungen zu erzielen. Die Vorstellung des deterministischen 800GE/400GE-Routers und die Einführung der leistungsstärksten Mikrowellen-IDU der Branche unterstreichen das Engagement von ZTE für eine effiziente Backhaul-Unterstützung, die eine nahtlose Anpassung an 5G-A ermöglicht.