BARCELONA, Spain, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass sich das mittelständische pharmazeutische Unternehmen Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH mit Sitz in Bamberg, Deutschland, für die Veeva Commercial Cloud, einschließlich Veeva CRM (Customer Relationship Management) und Veeva CLM Mobil (Closed-Loop-Marketing) sowie für Veeva OpenData entschieden hat. Mit der Veeva Commercial Cloud können die Außendienstteams von Dr. Pfleger in Deutschland und Österreich effektiver arbeiten und relevante Fachkräfte des Gesundheitswesens (HCPs) mit aktuellen und relevanten Inhalten erreichen.

„Veeva ist für uns ein wichtiger Partner. Mit seiner tiefgreifenden Branchenkenntnis und konsequenten Innovation hilft uns Veeva dabei, unseren Vertrieb digital und effektiv zu unterstützen," sagt Dr. Günter Auerbach, Managing Director von Dr. Pfleger. „Mit der Commercial Cloud und Veeva OpenData haben wir die Grundlage für eine Single Source of Truth für unsere HCP-Beziehungen geschaffen" ergänzt Ralf Will, Managing Director von Dr. Pfleger.

Mit seinen über 400 Mitarbeitenden ist Dr. Pfleger fokussiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln und Medizinprodukten, unter anderem in den verschreibungspflichtigen Bereichen (Rx) Urologie und Gynäkologie, sowie in der Selbstmedikation (OTC), z.B. mit den bekannten Marken ipalat und BIO-H-TIN. Mit Veeva CRM kann Dr. Pfleger Kundenbeziehungen für seine Außendienstteams besser verwalten, da die Anwendung wichtige Funktionen, etwa zur Erstellung von Kundenprofilen, der Gebiets- und Kontoplanung und Dokumentation von Außendiensteinsätzen enthält. In Kombination mit Veeva CLM und Veeva OpenData kann Dr. Pfleger interaktive Inhalte verwalten, um zu erfahren, was die Kunden am besten anspricht, und auf eine umfassende Kundenreferenzdatenbank zugreifen, um ein vollständiges Bild des Ökosystems im Gesundheitswesen zu erhalten.

„Da Dr. Pfleger sein Produktsortiment und seine Außendienstteams konsequent weiter ausbaut, benötigt das Unternehmen vernetzte digitale Lösungen, um wirkungsvolle Gespräche mit Kunden zu führen" sagt Florian Schnappauf, vice president of enterprise commercial strategy bei Veeva Europe. „Mit der Entscheidung für die Veeva Commercial Cloud mit Veeva OpenData legt Dr. Pfleger den Grundstein für kommerzielle Exzellenz, während das Unternehmen expandiert."