Berlin-Schönefeld (ots) -



- Namhafte Online-Glücksspielanbieter waren in Deutschland jahrelang ohne

bundesweit gültige Glücksspiellizenz aktiv

- Betroffene Glücksspieler fordern Spielverluste von entsprechenden Anbietern

zurück

- Bundesgerichtshof verhandelt am 07. März Klage zu Rückforderungen von

Verlusten aus Online-Sportwetten - Grundsatzentscheidung erwartet



Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sollte Sportwettenanbietern

dieses Jahr eigentlich ein Rekordgeschäft einbringen. Doch das Jahr 2024 wird

für Glücksspiel-Unternehmen wie Tipico, BWIN oder Bet3000 voraussichtlich zum

Super-GAU. In der kommenden Woche werden sich die Richter am Bundesgerichtshof

(BGH) nämlich erstmals mit der Frage befassen, ob Verluste aus illegalen

Online-Sportwetten zurückgefordert werden können. Das ist insofern relevant, da

hierzulande sämtliche namhafte Wettanbieter jahrelang ohne deutsche

Online-Glücksspiellizenz aktiv waren. Rechtsanwalt Claus Goldenstein erläutert

nachfolgend, wieso deutsche Glücksspieler im Anschluss an die

BGH-Grundsatzentscheidung Spielverluste in Milliardenhöhe zurückfordern könnten.

Goldensteins gleichnamige Kanzlei (http://www.ra-goldenstein.de/) unterstützt

bereits über 4.000 Mandanten bei der Rückerstattung ihrer Online-Spielverluste.









"Die vergleichsweise restriktiven Glücksspielgesetze in Deutschland sollen

Verbraucher insbesondere vor Spielsucht und Überschuldung schützen. So ist es

unter anderem nur mit deutscher Glücksspiellizenz erlaubt, Poker-Websites,

virtuelle Automatenspiele oder auch Online-Sportwetten anzubieten. Allerdings

wurden die ersten bundesweit gültigen Lizenzen für Online-Sportwetten erst im

Oktober 2020 erteilt, die ersten Poker- und Slots-Lizenzen dieser Art sogar erst

im April 2022. Zuvor gab es diesbezüglich lediglich in Schleswig-Holstein eine

Ausnahmeregelung, wobei sich dort lizensierte Anbieter auch nur an Bewohner des

nördlichsten Bundeslands der Nation richten durften.



Trotz dieser eindeutigen Gesetzeslage haben große Online-Glücksspielanbieter

hierzulande bereits Jahre vor der Liberalisierung des deutschen

Glücksspielmarktes bundesweit um Kunden geworben und mit diesen unzulässigen

Aktivitäten Milliardensummen verdient. Diese Profitgier könnte für diese

Unternehmen nun allerdings zum Bumerang werden. Tausende Verfahren von

betroffenen Glücksspielern sind bereits an deutschen Gerichten anhängig, weil

diese ihre Verluste aus illegalem Online-Glücksspiel zurückfordern und nahezu

jedes dieser Verfahren wird bislang zugunsten der Klägerseite entschieden.



