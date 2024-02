Wiesbaden (ots) - "Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen uns alle. Und

natürlich sind sich auch unsere hessischen Unternehmen ihrer Verantwortung

bewusst", betont Radio- und TV-Moderatorin Evren Gezer zu Beginn der neuen Folge

des Podcasts "20 Minuten Hessen"

(https://www.hessisch.de/podcast/episode-14-kaup-ott-co2-helden/) . Ihre beiden

Gesprächspartner Dr. Felix Kaup und Dr. Carsten Ott von der Hessen Trade &

Invest GmbH (HTAI) zeigen Wege für Unternehmen auf, an konkrete Hilfe zu

gelangen - von der Beratung bis zur finanziellen Förderung. Nachfragen lohnt

sich oft: "Es wird versucht, an jeder Stelle den Unternehmen Arbeit abzunehmen",

sagt Dr. Felix Kaup, Leiter Industrial Technologies bei der HTAI. Kaup kümmert

sich mit seinem Team darum, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in

Hessen bei Fragen zur Förderung von Material- und Emissionseinsparungen zu

unterstützen.



PIUS: Erst beraten, dann investieren





Zunächst werden Unternehmen beraten, um Potenziale zu identifizieren. Kaup: "Wirschauen uns an, was in den Produktionsprozessen der Unternehmen passiert. Anwelcher Stelle eines Prozesses gibt es Möglichkeiten, wo kann ich effizienterwerden, CO2-Emissionen oder Material einsparen?" Es sollen gleichzeitigEinsparungen realisiert und Belange des Umweltschutzes berücksichtigt werden.Hierbei hat sich der Ansatz des Produktionsintegrierten Umweltschutzes (PIUS)besonders bewährt. "Eine PIUS-Beratung zeigt mit dem Blick über den Tellerrandhinaus auf, woran man denken sollte. Und das lohnt sich, diese Rückmeldungerhalten wir häufig", erläutert Dr. Carsten Ott, der AbteilungsleiterTechnologie und Innovation in der HTAI ist. Ott betont mit Nachdruck: "Es isteine Aufgabe von uns, den Mut von Unternehmen zu unterstützen, weiter zu denken.Mut muss sich lohnen!"Über PIUS-Invest werden schließlich konkrete Projekte gefördert. Knapp 60Unternehmen haben die Förderung schon erhalten. "Mit einer Fördersumme insgesamtvon rund 15 Mio. Euro wurden rund 60 Mio. Euro Investitionen ausgelöst",bilanziert Kaup und sagt: "Das Geld ist da, es wird zur Verfügung gestellt, unddas Land und wir tun alles dafür, dass es in die richtigen Kanäle fließt, damitInvestitionen ausgelöst werden, die Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeitlangfristig sichern". Das Ineinandergreifen der PIUS-Programme bezeichnen Kaupund Ott als beispielgebend.CO2-Helden denken weiterWas bereits gefördert und ganz konkret erreicht wurde, ist in der Broschüre"CO2-Helden denken weiter" zusammengefasst - ein im Podcast vorgestelltesBeispiel ist das der Baumgarten GmbH: Aus den Anfängen als Sägemühle ist einfamiliengeführtes Unternehmen geworden, das den traditionellen Werk- undBaustoff Holz zur Grundlage nachhaltiger Produktions-Innovationen macht. DasUnternehmen setzt auf "mehr Automation im Prozess, um den Ausschuss zureduzieren und die Stückzahlen effizienter zu gestalten - bei sehr starkindividualisierten Produkten", so Kaup. Die HTAI bezeichnet die Baumgarten GmbHwegen ihrer Innovationen als "CO2-Held": "CO2-Helden sind diejenigenUnternehmer, welche die PIUS-Projekte umsetzen, die also den Mut und dieWeitsicht besitzen, etwas verändern zu wollen", erklärt Kaup im Podcast. EvrenGezer lobt: "Eine ganz tolle Broschüre, in der man sich sehr leichtzurechtfindet, sehr anschaulich und mit Liebe zum Detail!" Und Dr. Ott ergänzt,dass die vor kurzem ausgezeichnete Broschüre ein Teil eines umfangreichenAngebots ist. "Weitere wertvolle Informationen unserer Innovationsfelder sindauf der Website des Technologielandes Hessen(http://www.technologieland-hessen.de/publikationen) gebündelt", so Ott. DiePublikation "CO2-Helden denken weiter" ist dort als kostenloser Downloadverfügbar sowie als Printausgabe zu bestellen.Die vielfältige Arbeit der Wirtschaftsförderer bietet Raum für viele weitereGespräche mit Evren Gezer - und das kurz und knackig in ungefähr zwanzigMinuten. Zu Ostern erscheint die nächste Folge von "20 Minuten Hessen". Dannwird Johannes Salzer von der LandesEnergieAgentur über Klima-Kommunen sprechen -ein Bündnis hessischer Städte, Gemeinden und Landkreise für den Klimaschutz unddie Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Zu finden sind alle Folgen von "20Minuten Hessen" auf https://www.hessisch.de/20-minuten-hessen/ sowie auf allengängigen Podcast-Plattformen.