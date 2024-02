Vancouver, British Columbia – 27. Februar 2024 / IRW-Press / - Lancaster Resources Inc. (CSE:LCR) (OTCQB:LANRF) (FWB:6UF) („Lancaster“), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt kritische Minerale, freut sich, den Erwerb von zwei wichtigen Mineral-Claims im erstklassigen Athabasca-Becken bekannt zu geben. Die beiden Claims zielen auf hochgradige Uranvorkommen im Grundgestein und in diskordanzgebundene Lagerstätten ab. Die beiden Konzessionsgebiete namens Catley Lake und Centennial East mit einer Fläche von 3.036 Hektar bzw. 5.081 Hektar bieten bedeutende Explorationsmöglichkeiten. Mit diesen strategischen Akquisitionen unterstreicht Lancaster sein Engagement für die Entdeckung wichtiger Minerale zur Unterstützung der Energiewende.

Die Mineral-Claims Catley Lake und Centennial East befinden sich in unmittelbarer Nähe des Claim-Blocks, der die Lagerstätte Centennial von Cameco im südlich-zentralen Bereich des Athabasca-Beckens beherbergt. Die Lagerstätte Centennial, die sich etwa 11 km westlich von Lancasters Claim Centennial East befindet, war die erste bedeutende Uranlagerstätte mit hoher Konzentration entlang der tektonischen Grenze Snowbird. Die Lagerstätte Centennial wies in einer Bohrung von Cameco bis zu 8,78 % U308 auf 33,9 m unterhalb des Athabasca-Sandsteins und der Diskordanz Virgin River auf. In einem Bohrloch (SMDI-2758) wurden Konzentrationen von bis zu 25,6 % U308 auf 0,5 m festgestellt.

Ungefähr 24 km südwestlich der Claims von Lancaster befindet sich die Lagerstätte Dufferin von Cameco. Dufferin lieferte bei Bohrungen Werte von bis zu 1,73 % U308 über 6,5 m. Die Lagerstätte Dufferin weist auch zahlreiche Abschnitte mit einer Uranmineralisierung innerhalb des Sandsteins und der Diskordanz auf.

Das Management gibt zu bedenken, dass eine Mineralisierung auf benachbarten und/oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer ähnlichen Mineralisierung oder Geologie auf den Konzessionsgebieten von Lancaster hinweist.

Lancaster plant, die Exploration auf den Claims mit neuen, modernen Technologien voranzutreiben, um eine günstige Geologie, Strukturen und Korridore zu ermitteln, die hohe Konzentrationen von Uran beherbergen könnten.

„Wir freuen uns sehr, die strategische Weiterentwicklung von LCR in Angriff zu nehmen und Projekte mit Vorkommen wichtiger Minerale zu erwerben, zu erkunden und zu erschließen“, so Andrew Watson, seines Zeichens VP Engineering and Operations von Lancaster Resources. „Angesichts der rasch zunehmenden Nachfrage nach sauberer Energie, Energiespeicherung und Elektrifizierung unserer Energiesysteme ist die Aufnahme einer sauberen Brennstoffquelle wie Uran in unsere Explorationspipeline ein umsichtiger Schritt. Bei diesen Aktiva, die sich in unzureichend erkundeten Bereichen in einer Weltklasse-Lagerstätte wie dem Athabasca-Becken befinden, werden wir die modernen Explorationstechniken unseres technischen Teams und unserer Partner einsetzen, um die nächste diskordanzgebundene Uranlagerstätte mit hohen Konzentrationen in Saskatchewan aufzufinden und zu erschließen. Lancaster setzt nach wie vor auf seine Fähigkeit, kritische Minerale zu erschließen und bereitzustellen, und verfügt nun über Uranpotenzial, um die Lithiumprojekte zu ergänzen.“