WELL Health-Gründer Hamed Shahbazi wird Board-Chairman bei HEALWELL AI Hamed Shahbazi, erfolgreicher Gründer und CEO von WELL Health Technologies, übernimmt nun auch die Rolle des Chairmans bei HEALWELL AI. Ein strategischer Schritt, der die Entwicklung KI-basierter Tools in der Gesundheitsbranche vorantreiben soll.