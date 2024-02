Finningen (ots) - Die Altersvorsorge ist ein Thema, das viele Menschen oft

vermeiden, doch es ist unbestreitbar ein essenzieller Bestandteil der

finanziellen Planung. Interessanterweise zeigt sich eine ungleiche Verteilung,

wenn es um die Beteiligung von Frauen an der Altersvorsorge geht.

Kinderbetreuungsjahre, Teilzeitbeschäftigung und der Gender Pay Gap führen dazu,

dass Frauen in finanziellen Belangen oft hinter den Männern zurückbleiben. Doch

anstatt die gängigen Klischees zu bedienen, lohnt es sich, einen ausgefalleneren

Blick auf die Gründe für diese Diskrepanz zu werfen. Denn Frauen können einiges

für ihre Altersvorsorge tun.



Ein Blick in die Geschichte - die Tradition des Finanzpatriarchats





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In vielen Gesellschaften haben traditionelle Geschlechterrollen dazu geführt,dass Männer oft als Hauptverdiener gesehen werden. Dieses sogenannte"Finanzpatriarchat" hat dazu beigetragen, dass viele Frauen in finanziellenBelangen in den Hintergrund geraten sind. Ein weiterer wesentlicher Faktor, derFrauen bei der Altersvorsorge benachteiligt, ist die nach wie vor existierende"Gender Pay Gap". Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung für denLohnunterschied pro Arbeitsstunde zwischen Männern und Frauen. Frauen verdienenim Durchschnitt also weniger als Männer für die gleiche Arbeit.Die Gründe für dieses Phänomen sind unterschiedlicher Natur. Zum einen arbeitenFrauen meist in Berufen, die schlechter bezahlt sind. Außerdem werdenSpitzenpositionen seltener von Frauen besetzt. Darüber hinaus spielen auch dieberuflichen Auszeiten von Frauen - aufgrund von Familienplanung und häufiganschließender Teilzeitarbeit - eine Rolle. Diese Einkommensungleichheit führtzwangsläufig zu geringeren Möglichkeiten, in die Altersvorsorge zu investieren.Innovative Ansätze für Finanzbildung - so früh wie möglichUm die Kluft bei der Altersvorsorge zu überwinden, ist eine umfassendeFinanzbildung notwendig. Es ist wichtig, Frauen nicht nur über die Bedeutung derAltersvorsorge aufzuklären, sondern auch innovative Ansätze für Investitionenund finanzielle Unabhängigkeit zu vermitteln. Finanzbildung sollte dabei so frühwie möglich gelehrt werden und demnach bereits in Schulen,Bildungseinrichtungen, Gemeinschaften und Unternehmen eine größere Rollespielen, um Frauen die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Möglichist dabei außerdem, nicht nur auf die traditionelle Finanzbildung zu setzen,sondern eine neue Ära der "Sheconomics" einzuleiten - eine speziell auf Frauenzugeschnittene finanzielle Bildung.Hier geht es nicht nur um das Verständnis von Börsen und Renten, sondern auch um